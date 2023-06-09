«الشباب والرياضة»: الأندية المصرية مختلفة عن «الأوربية» وخصخصتها صعبة

قال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنّ هناك مشكلات مرتبطة بالاستثمار والتمويل في بعض الأندية، مشيرًا إلى أنه في قانون الرياضة 71 لسنة 2017 تم إيجاد باب للاستثمار وإنشاء شركات الأندية، فقد أنشأ النادي الأهلي 3 شركات لكرة القدم والاستاد والخدمات والسياحة، وتم ضخ أموال كبيرة جدا في القطاع الخاص، بالإضافة إلى وجود اندية شركات مثل وادي دجة وفاركو وبيراميدز، لافتًا إلى أنّ مجلس النواب يناقش خطة استثمارية لجلب عوائد مادية للأندية.

وأضاف «الشاذلي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة dmc: «في المشروع الذي قدمه الدكتور أشرف صبحي لمجلس الوزراء وتم عرضه حاليا على مجلس النواب، فإنه يتم مناقشة ما يتعلق بالاستثمار في الأندية وإنشاء الشركات»، مشيرًا إلى أن بعض المعوقات الخاصة بقانون الرياضة يتم العمل على تجنبها من أجل تعظيم وجود الشركات في الأندية والشركات المساهمة، ولكن سيكون من الصعب خصخصة الأندية ككل في مصر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الأندية في مصر مختلفة عن الأندية الأوروبية تماما، لأن الأندية في أوروبا عبارة عن ملعب وفريق كرة، ومن الطبيعي أن يمتلكه شخص أو رجل أعماله، ولكن عندما يتم تطبيق هذا الأمر على الأندية الجماهيرية المصرية، فإننا نرى أن هذه الأندية ليست أندية كرة قدم، فالأهلي نادي اجتماعي وثقافي وتربوي كما أنه يحتوي على أكثر من 25 لعبة.

وشدد، على أن الوزارة تعمل على أن تحقق الاستثمارات في الأندية عوائد استثمارية دون تحميل أعباء على ميزانية الدولة، لأن مصروفات الأندية التي تمارس كرة القدم ضخمة جدا وتتجاوز المليارات.