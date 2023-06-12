تعرف على خريطة حفلات كاظم الساهر في الصيف.. البداية من عمان

يعيش كاظم الساهر خلال موسم الصيف حالة من النشاط الفني، ويستعد للقاء جمهوره في عدد من الدول المختلفة لإقامة عدد من الحفلات الغنائية المميزة التي سيقدم فيها أغانيه الخاصة.

ويستعد كاظم الساهر يوم الخميس الموافق 13 يوليو لإقامة حفل غنائي كبير في أرض المعارض بسلطنة عمان يلتقي من خلاله بجمهوره ليقدم لهم عددًا من أغانيه المميزة .

حفلات كاظم الساهر في موسم الصيف

كما سيحيي أيضًا كاظم الساهر حفلا غنائيا في مدينة إسطنبول بتركيا وذلك يوم السبت الموافق 5 أغسطس وبالفعل طرح البوستر الخاص بكل تفاصيل الحفل عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وأيضا سيحيي الساهر حفلا غنائيا يوم السبت الموافق 1 يوليو وذلك في كوكاكولا أرينا بمدينة دبي، وبعدها بيومين يوم الاثنين الموافق 3 يوليو سيحيي حفل غنائي آخر سيلتقى من خلاله بجمهوره في مدينة بيروت بدولة لبنان.