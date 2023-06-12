عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «شبكات الربط البحري.. داعم أساسي لمكانة مصر اللوجستية الإقليمية والدولية»، في إطار النجاحات التي حققتها ثورة 30 يونيو.

90% من حجم تجارة مصر مع العالم يعبر خلال الموانئ البحرية.

وأكد التقرير أن الدولة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتنفيذ عناصر منظومة النقل، خاصة الموانئ البحرية والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية والنقل النهري، وقال التقرير الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن قطاع النقل البحري وضع عدة أهداف استراتيجية وذلك باعتبار أن 90% من حجم تجارة مصر مع العالم يعبر خلال الموانئ البحرية.

تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل

ومن بين تلك الأهداف تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية مع استكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري لدعم التنمية الشاملة وإنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية، وفقا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية.

أهم مشروعات تطوير الموانئ التي تم وجار تنفيذها منها ميناء الإسكندرية الكبير

ورصد التقرير أهم مشروعات تطوير الموانئ التي تم وجار تنفيذها منها ميناء الإسكندرية الكبير وهو الامتداد الطبيعي لميناء الإسكندرية الذي يتصدر مواني مصر فيما يتعلق بحجم حركة التجارة ويتم من خلالهما تداول ما يقرب من 67.8% من تجارة مصر الخارجية.