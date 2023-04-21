«النقل البحري»: انتظام حركة الملاحة بالمواني في أول أيام عيد الفطر (صور)

أعلن قطاع النقل البحري، انتظام حركة الملاحة في المواني البحرية المصرية «دمياط والإسكندرية والبحر الأحمر»، بالتزامن مع أول أيام عيد الفطر، موضحا أنّ كل المواني البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع وزارة النقل، ومع الجهات العاملة في الميناء لتسهيل حركة الصادرات والواردات.

استمرار تنفيذ خطة تطوير المواني المصرية

وأوضح القطاع في تقرير له، استمرار تنفيذ خطة تطوير المواني المصرية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجيستيات، كما أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر رفع درجة الاستعداد بمواني الهيئة بالثلاث محافظات «السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء»، وتم منع الإجازات واستمرار العمل بمواني الهيئة.

حركة الصادرات اشتملت على 4600 طن بضائع

وأكد ضرورة تفتيش الأماكن الحيوية داخل الميناء من وقت لآخر والتحقق من سلامة الأشياء التي يحملها الأفراد داخل الميناء، لافتا إلى أنّ إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة 11 سفينة وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 652 شاحنة و82 سيارة حيث شملت حركة الواردات 1400 طن بضائع، 445 شاحنة و81 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4600 طن بضائع، 207 شاحنة وسيارة.

رحلات مكوكية «وصول وسفر»

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة دليلة بينما، حيث استقبل الميناء بالأمس 3 سفن وهي «عمان، والحرية 2، وبوسيدون اكسبريس»، وغادرت السفينة دليلة، كما جرى تداول 3300 طن بضائع و315 شاحنة بميناء نويبع، حيث يشهد الميناء منذ أمس رحلات مكوكية «وصول وسفر» لـ3 سفن، وهي أيلة وبريدج وسينا.