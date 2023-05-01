تفاصيل تطوير قطاع النقل البحري والأسطول التجاري.. مصر تسابق الزمن

كشفت وزارة النقل عن خطتها لتطوير قطاع النقل البحري، وفق عدة محاور منها تطوير المواني والأرصفة والتي تبلغ 90 كيلومترا، وتطوير الأسطول المصري سواء من حيث الحمولات أو تنوع المراكب وقدرتها.

تفاصيل تطوير الأسطول التجاري المصري

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنها تسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.

وأكدت أنها تتطور الأسطول التجاري المصرى عن طريق تطوير شركات الملاحة الوطنية والقاهرة للعبارات والجسر العربي من حيث المستهدف، إضافة إلى 6 سفن بمواصفات عالية التكنولوجيا الأسطول شركة القاهرة للعبارات، مثل السفن متعددة الأغراض وسفن الدحرجة والركاب.

إضافة سفينة حديثة بحمولة 83 ألف طن

وتعمل وزارة النقل، على تطوير شركات الملاحة الوطنية، بإضافة سفينة حديثة بحمولة 83 ألف طن ضمن أسطول الشركة من سفن الصب الجاف «سفينة وادي الملوك»، وتدشين السفينة لاحقا هذا العام وذلك ضمن خطة شاملة لتطوير وإحلال السفن القديمة بالشركة التي حيث وصل عدد السفن التجارية بشركة الملاحة الوطنية إلى 13 سفينة «12 سفينة صب – 1 سفينة حاويات».

ونوهت وزارة النقل بأنه جرى وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية والشركات العالمية الأخرى، إذ يجرى حاليا تطوير ميناء بورتوفيق وتطوير ترسانة السويس، وذلك بشراكة مع هيئة قناة السويس.