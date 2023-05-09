«النقل» تعلن عن خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري

أكد تقرير صادر عن وزارة النقل، أنّ الوزارة لديها خطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري، وفقا لعدة محاور بينها تطوير الموانئ والأرصفة لتصل تلك الأرصفة إلى 90 كم، وتطوير الأسطول المصري سواء من حيث الحمولات أو تنوع المراكب وقدرتها، تمهيداً للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط ملاحة مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى إلى شرق إفريقيا.

خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر

وأضاف التقرير أنه تم وضع خطة لتصنيع السفن التجارية في مصر من خلال التعاون مع شركة ديسون الكورية الجنوبية والشركات العالمية الأخرى حيث يتم حالياً تطوير ميناء بورتوفيق وتطوير ترسانة السويس وذلك بشراكة مع هيئة قناة السويس.

وأشار التقرير إلى أن تطوير الأسطول التجاري المصري يتم عن طريق تطوير شركات الملاحة الوطنية والقاهرة للعبارات والجسر العربي، حيث يتم تنفيذ خطة لدعم أسطول السفن بها ليصبح عدد السفن بالشركة 8 سفن بين القاهرة والرياض واللتان تمتلكهما وتقوم بتشغيلهما الشركة حاليا بالإضافة إلى عدد 2 سفينة متعددة الأغراض MPC14K وتم توقيع عقد بنائهما بين شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري وشركة ترسانة البناء الكورية الجنوبية Dae sun ومخطط شراء 4سفن أخرى.

الجسر العربي للملاحة البحرية

ووفقا للتقرير تقوم شركة الجسر العربي للملاحة البحرية بتنفيذ خطة لتطوير وتحديث أسطول البواخر بالشركة، فهي بصدد إدخال باخرة شحن جديدة للخدمة خلال النصف الثاني من العام الحالي، بحمولة تصل إلى 100 شاحنة، بما سيحافظ على انسيابية حركة التبادل التجاري، واستيعاب الحركة المتنامية للمبادلات التجارية على خط العقبة- نويبع الذي يربط آسيا العربية بأفريقيا العربية، ويساعد في عدم تكدس الشاحنات في الموانئ خلال فترات الذروة.

وأشار التقرير إلى أنه هناك توجيهات بتكثيف كافة الجهود وسرعة نهو الأعمال في كافة مناطق محطة تحيا مصر متعددة الأغراض استعدادا للافتتاح الرئاسي لهذا المشروع الاقتصادي العملاق الذي يعد من أكبر مشروعات النقل البحري في مصر خلال الفترة الأخيرة، وتتويجا لمجهود شاق دؤوب استمر على مدار ثلاثين شهراً لتحقيق هدف الدولة في تنمية قطاع النقل البحري ووضع مصر على خريطة العالم الحديثة في مصاف الدول صاحبة موانئ ذات أداء عالمي حديث براعي المتطلبات البيئية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية الدولة المصرية 2030.