الكاتب الصحفي عماد الدين حسين: هيكلة الدعم صبت في صالح الاقتصاد المصري

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ إعادة هيكلة بعض أنواع الدعم خلال الفترة الأخيرة، كانت في صالح الاقتصاد المصري، فعندما يباع لتر البنزين مقابل جنيه واحد سيستفيد كل الفقراء، ولكن سيستفيد أيضا عدد كبير من الأغنياء.

العمل على تقديم السلع بسعرها الحقيقي للمواطن

وأضاف عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، في إطار النجاحات التي حققتها ثورة 30 يونيو: «تم العمل على تقديم السلع بسعرها الحقيقي للمواطن، كما تم منح المواطنين المستحقين الفارق، ومن ثم، كانت الفكرة الأساسية تكمن في الوصول إلى طريقة لتقديم الدعم حتى يصل لمستحقيه».

رفع أسعار بعض السلع الأساسية بمبالغ قليلة جدا

وتابع عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «الحكومات المصرية المتعاقبة بعد يناير 1977م رفعت أسعار بعض السلع الأساسية بمبالغ قليلة جدا، واندلعت المظاهرات فاضطر الرئيس السادات إلى إلغاء هذا القرار، وبالتالي فإن تردد الحكومات قلل من إمكانية إصلاح هيكل الدعم، وقدمت الحكومات الدعم المفتوح للجميع ظنا بأن هذا القرار يضمن راحة المواطنين».

تفعيل آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية

وتابع عضو مجلس الشيوخ أن تكلفة الحياة ارتفعت، وتم تفعيل آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهذه النقطة مرتبطة بالدعم الاجتماعي: «الدعم موجود في كل دول العالم كفكرة، لكن ما هي الآلية التي يُقدم بها؟ إن لم يتم التعامل بطريقة جيدة فإن الدعم يذهب إلى بعض الأغنياء، أي أنه لا يذهب إلى مستحقيه».