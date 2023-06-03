رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عماد الدين حسين: نجاح الحوار الوطني يترتب عليه تحسن حياة الناس وتحقيق مصالحهم

كتب:

شريف سليمان
08:16 م | السبت 03 يونيو 2023
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني

الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ هناك فهم مغلوط عند بعض الناس مفاده أن السياسية شيء صعب يجب ان نبتعد عنه، لكن الناس لا تدرك أن كل ما تفعله في حياتها سياسة.

كل ما نصادفه في حياتنا إما نتيجة أو سيترتب عليه قرارات سياسية

وأضاف «حسين»، في حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «extra news»: «كل ما نصادفه في حياتنا إما نتيجة قرارات سياسية أو سيترتب عليه قرارات سياسية، يُقال إن الناس لا يهتمون بالحوار الوطني، وهذا شيء ليس صحيحا على الإطلاق، حتى لو ان البعض غير متهم بالحوار الوطني عليه أن يهتم، لان مصالح الناس وحياتهم وتحسنها مرتبط بنجاح الحوار الوطني».

أهمية المجالس النيابية والمحلية

وتابع عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «قد يسأل البعض عن علاقة الناس بعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وأقول إن مجلس النواب في أي دولة لو جرى انتخابه بطريقة جيدة وهناك عدد من الأعضاء ممثلين له فإنه سيكون لدينا مجلس نيابي جيد سيتخذ وينفذ تشريعات تخدم المواطن البسيط، وهذا ينطبق على أي دولة في العالم».

اقرأ المزيد:

عضو «أمناء الحوار الوطني»: قضايا المحور السياسي متكاملة ولا يجب مناقشتها منفردة

الحوار الوطني يعلن جدول أعمال جلساته غدا.. 4 جلسات

رئيس حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني ظاهرة غير مسبوقة في مصر

الحوار الوطني يناقش غدا مسألة التفرغ للأعمال النيابية

محسب: الحوار الوطني هدفه الوصول لحلول رغم اختلاف أيديولوجيات الأحزاب

مسئول أممي: اقتراحات عديدة حول الزواج المبكر على طاولة الحوار الوطني
بقلم شريف سليمان