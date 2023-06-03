عماد الدين حسين: نجاح الحوار الوطني يترتب عليه تحسن حياة الناس وتحقيق مصالحهم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ هناك فهم مغلوط عند بعض الناس مفاده أن السياسية شيء صعب يجب ان نبتعد عنه، لكن الناس لا تدرك أن كل ما تفعله في حياتها سياسة.

كل ما نصادفه في حياتنا إما نتيجة أو سيترتب عليه قرارات سياسية

وأضاف «حسين»، في حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «extra news»: «كل ما نصادفه في حياتنا إما نتيجة قرارات سياسية أو سيترتب عليه قرارات سياسية، يُقال إن الناس لا يهتمون بالحوار الوطني، وهذا شيء ليس صحيحا على الإطلاق، حتى لو ان البعض غير متهم بالحوار الوطني عليه أن يهتم، لان مصالح الناس وحياتهم وتحسنها مرتبط بنجاح الحوار الوطني».

أهمية المجالس النيابية والمحلية

وتابع عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «قد يسأل البعض عن علاقة الناس بعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية، وأقول إن مجلس النواب في أي دولة لو جرى انتخابه بطريقة جيدة وهناك عدد من الأعضاء ممثلين له فإنه سيكون لدينا مجلس نيابي جيد سيتخذ وينفذ تشريعات تخدم المواطن البسيط، وهذا ينطبق على أي دولة في العالم».