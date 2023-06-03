عماد الدين حسين: قانون تداول المعلومات يمس كل العاملين في الصحافة والإعلام

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن قانون تداول المعلومات هو القانون الأهم لأي صحفي، إذ يمس العاملين كلهم في الإعلام وكل أنواع الصحافة، سواء كانت مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أو رقمية.

حرية تداول معلومات بالمعنى الحقيقي

وأضاف «حسين»، في حواره مع الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «extra news»، أنّ قانون تداول المعلومات من القوانين المكملة للدستور، وهو قانون أساسي ومطلب قديم للجماعة الصحفية منذ سنوات طويلة جدا وتحدث عنه مجلس النواب، مشددًا على أنه كلما كان هناك حرية تداول معلومات بالمعنى الحقيقي وفي إطار الدستور والقانون، كلما كان ذلك في صالح الحكومة والدولة قبل أن يكون في صالح الإعلام.

توفير حرية للصحفي فيما يتعلق بإبداء رأيه

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «نتمنى أن يتم إنجاز هذا المشروع على يد الحوار الوطني في هذه الفترة ليكون أكبر خدمة للإعلاميين والبلد كلها، وهناك فهم مغلوط بأن الصحفيين على رأسهم ريشة، ولكن يجب توفير حرية للصحفي فيما يتعلق بإبداء رأيه، أما إذا تلبّس بجريمة فإنه يكون مواطنا عاديا ويُضبط ويسجن».