عماد الدين حسين: الحوار الوطني بداية لإصلاح سياسي

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اللحظة التي أعلن فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، إقامة حوار وطني كان قرارا مهما، لافتا إلى أنه يتوقع أن يكون الحوار الوطني بداية إصلاح سياسي.

جلسات الحوار الوطني شهدت نقاشا حقيقيا

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه أجريت في أول أسبوعين من الحوار الوطني 24 جلسة شهدت نقاشا حقيقيا من القوى السياسية تحدثت في كل شيء وهذا الكلام أذيع على الهواء في قناة خصصت لهذا الأمر، وكل وسائل الإعلام اهتمت به، وهذا جزء من بدايات الإصلاح السياسي.

وأوضح أن الإصلاح السياسي قد يكون غير كافٍ حاليا، لكن لا يتم شيء في السياسية عن طريق زر، لافتا إلى أن اجتماع الناس تحت سقف قاعة واحدة يتحدثون ويتجادلون في كل الموضوعات هذا تصور كبير وجزء من الإصلاح.

تقصير في الحركة السياسية

ولفت إلى أن هناك تقصيرا في الحركة السياسية المصرية، «هي بعافية شوية والأحزاب بعافيتين»، وهذا الأمر تتحمله الأحزاب والحكومة، ولكن من المهم أن نكون مدركين أن نبني حياة سياسية صحيحة وسليمة.