وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على تعميق الشراكة الاستراتيجية مع اليونان

أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على تطوير وتعميق الشراكة الاستراتيجية مع اليونان، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الوزير اليوم من وزير خارجية اليونان الجديد «فاسيليس كاسكاريليس»، حيث تم التشاور بين الوزيرين حول سبل دفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وفي مجالات الطاقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

وقال المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، إن الاتصال يأتي في إطار الحرص على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين الجانبين حول مختلف ملفات التعاون الثنائي والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع مصر واليونان وفقا لما نشرته وزارة الخارجية على صفحتها بموقع «فيس بوك».

وحرص الوزير في مستهل الاتصال، على تهنئة نظيره اليوناني بتولي مهام منصبه، متمنياً له وافر النجاح والتوفيق.

الوزيران تناولا مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية والدولية

وأضاف «أبو زيد»، أن الوزيرين تناولا أيضاً مستجدات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات المنبثقة عنها، واتفقا على أهمية توثيق التعاون والتنسيق بشأن جهود مواجهة هذه التحديات المشتركة بما يحقق مصلحة البلدين ويحقق الاستقرار في هذه المنطقة المهمة.

من جانبه، نقل الوزير اليوناني تقدير بلاده لمواقف مصر والجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.