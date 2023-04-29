خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة 2023 من وزارة الخارجية بالمملكة

أتاحت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية إمكانية الاستعلام عن تأشيرة العمرة 2023 عبر منصة «أبشر اونلاين»، وذلك عبر خطوات بسيطة وفي مدة لا تتجاوز الدقيقة، وذلك لتوفير الوقت والمجهود على القادمين إلى المملكة لأداء المناسك المقدسة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية الاخبارية النتي تنشرها لقرائها في الشرق الأوسط على مدار اليوم، خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة 2023، وفق ما نشر عبر منصة التأشيرات التابع لوزارة الخارجية، وهي كالآتي:

خطوات الاستعلام عن تأشيرة العمرة 2023

وفي أقل من دقيقة يمكن للمقيميين داخل المملكة العربية السعودية الاستعلام عن تأشيرة العمرة 2023 من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول عبر بوابة نظام التأشيرات لإلكترونية التابع لوزارة الخارجية ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- في أقصى يسار صفحة الويب ستجد خدمة «استعلام» قم بإدخال البيانات المطلوبة التي تتضمن الآتي: «نوع الاستعلام وفي تلك الحالة يتم اختيار رقم الطلب، ثم يتم إدخال رقم الطلب، ورقم السجل، ورمز الصورة للتأكد من أنك لست روبوت».

- أخيرًا الضغط على «استعلام»

ليظهر موقف التأشيرة ما إذا تم استخراجها أم لا تزال قيد استكمال الإجراءات والبيانات.مع العلم أن تلك الخدمة متاحة للمقيميين داخل المملكة العربية السعودية على مدار 24 ساعة، وعلى مدار 7 أيام الأسبوع.

مدة تأشير العمرة 2023

وبحسب وزارة الحج والعمرة، فأن تأشيرة العمرة تبدأ من دخول المعتمر إلى الأرضي المقدسة، وتصل مدة الإقامة للحاصلين على هذه التأشيرة هي 90 يومًا.

كما أتاحت لغير المحصنين من فيروس كوفيد 19 بأداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك بشرط عدم إصابتهم أو مخالطتهم لمصابي كورونا.