حبس 3 بتهمة سرقة كابلات كهربائية من موقع تحت الإنشاء بمصر القديمة

تباشر جهات التحقيق بمصر القديمة، تحقيقاتها الموسعة مع 3 أشخاص متهمين بسرقة الكبلات الكهربائية من موقع تحت الإنشاء، حال استقلالهم دراجة نارية تروسيكل بأحد شوارع دائرة القسم، وقررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت من ضباط المباحث، بسرعة التحريات التكميلية حول الواقعة.

كما طلبت استدعاء صاحب الموقع تحت الإنشاء، للتعرف على المسروقات ومواجهة المتهمين.

لصوص على دراجة نارية تروسيكل

ترجع تفاصيل الواقعة، عندما حضر لقسم شرطة مصر القديمة أحد الأشخاص، صاحب موقع تحت الإنشاء بسرقة كابلات كهربائية من المكان، وبالانتقال والفحص وتفريغ كاميرات المراقبة، تبين أن وراء تلك الواقعة 3 أشخاص حال استقلالهم دراجة نارية تروسيكل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم 2 كابل كهربائي، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات، اعترفوا بسرقتها من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم.

تحرر محضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات التي أصدرت بالقرارات السابقة.

ويقول المحامي حسين ياسر كمال الخبير القانوني لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

3 سنوات حبس إذا توافر فيها ظرف المشدد

ولفت الخبير القانوني إلى أن المتهمتين تعاقبان بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.