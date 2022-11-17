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ضبط مرتكبي واقعة سرقة موقع تحت الإنشاء في القاهرة

كتب:

محمد بركات ومريم جاد
12:52 م | الخميس 17 نوفمبر 2022
وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

وزارة الداخلية ـ صورة تعبيرية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة حال قيامهم بتحميل شدات معدنية - تجهيزات بناء - سقالات حديدية على سيارة قيادة أحدهم من أحد المواقع تحت الإنشاء بدائرة القسم .

 بمواجهتهم إعترفوا بمحاولتهم سرقة المضبوطات، وبسؤال حارس الموقع أيد ما سبق ، وإتهمهم بالسرقة و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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