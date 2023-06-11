إقبال كبير على شراء اللحوم من منافذ وزارة الزراعة بالمنوفية

تشهد منافذ وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إقبالا كبيرا على شراء اللحوم قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، حيث يتواجد في محافظة المنوفية 8 منافذ تابعة للزراعة تقوم ببيع اللحوم والدواجن والبيض والسلع الغذائية والأخرى، بأسعار مخفضة في إطار خطة الدولة لتقديم الدعم للمواطنين.

إقبال على شراء اللحوم في منافذ الزراعة

وأكد المهندس محمد التركاوي، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أن منافذ الوزارة في المحافظة تقدم كافة أنواع السلع الغذائية واللحوم والدواجن للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرا إلى وجود إقبال كبير من المواطنين على شراء اللحوم البلدي التي يتم بيعها بأسعار أقل من السوق بـ100 جنيه أو أكثر.

سعر اللحمة في منافذ وزارة الزراعة بالمنوفية

وأضاف «التركاوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر كيلو اللحوم البلدي في منافذ وزارة الزراعة يبلغ 235 جنيها، مشيرا إلى أنه يتم الدفع بكميات كبيرة من اللحوم قبل عيد الأضحى المبارك، تسهيلا على المواطنين، ونظرا للإقبال الكبير على اللحوم خلال فترة العيد.

وأوض، أن باقي أسعار السلع الغذائية والدواجن والبيض يتم بيعها في منافذ وزارة الزراعة بأقل من السوق، ويتم تحديد سعرها يوميا لأنها بورصة ومرتبطة بالعرض والطلب، مؤكداً أن محافظة المنوفية ستشهد إضافة منافذ جديدة خلال الفترة المقبلة.