منافذ وزارة الزراعة لحجز وشراء أضاحي العيد في القاهرة والمحافظات

كشفت وزارة الزراعة عن المنافذ المخصصة لبيع الأضاحي هذا العام في القاهرة الكبري وجميع محافظات الجمهورية، وذلك قبل نحو أسبوعين من وقفة عيد الأضحي المبارك، حيث يمكن للراغبين الحجز والشراء، في إطار حرص الحكومة على توفير احتياجات المواطنين.

منافذ وزارة الزراعة لحجز وشراء لحوم الأضاحي

تحرص وزارة الزراعة، على فتح جميع منافذها لبيع لحوم الأضاحي من بقري وجاموسي وضأن في جميع محافظات الجمهورية، لتسهيل عمليات الحجز والشراء على جميع المواطنين.

منافذ وزارة الزراعة لشراء لحوم الأضاحي في القاهرة والجيزة

- منفذ الدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ شباب الخريجين بالدقي: شارع 1 نادي الصيد.

- منفذ الهرم: العنوان شارع الهرم، محطة المطبعة.

- وحدة تقطيع مزرعة غطاطي، من كفر غطاطي.

- شبرا: منفذ جهاز التعبئة والإحصاء.

- منفذ ميدان لاظوغلي، ومنفذ وزارة العدل بالقاهرة.

- منفذ سوق العبور.

- الحي المتميز بمنطقة 6 أكتوبر «سوق الجملة بأكتوبر».

- منفذ المعادي «كورنيش النيل أمام مستشفى السلام».

- منفذ القاهرة «مايو 15».

- القناطر منفذ محافظة القليوبية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الثانية.

- منفذ ابني بيتك المنطقة الرابع عشر.

- منفذ سوق ابن بيتك، بأكتوبر.

- سوق الغلال منطقة أثر النبي بالجيزة.

- أوسيم شارع أبو قرن مركز أوسيم.

منافذ وزارة الزراعة لبيع الأضاحي في المحافظات

وفيما يتعلق بأماكن ومنافذ بيع لحوم الأضاحي في المحافظات فقد جاءت كالتالي:

- منافذ جزيرة الشعير بمحافظة القليوبية.

- مزارع وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ.

منافذ وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية.

منافذ مزرعة جزيرة شندويل بمحافظة سوهاج.

- مزرعة مشتل كفر الجمام بالشرقية.

- مشتل قها بمحافظة القليوبية.

- منافذ مزرعة البوصيلي بمحافظة البحيرة من خلال.

- منافذ مزرعة طامية بالفيوم.

- منافذ مزرعة المطاعنة بمحافظة قنا.

- منافذ محطات البحوث بمحافظة الإسماعيلية.

- منفذ العامرية، المتراث، الجمرك، بمحافظة الإسكندرية.

- منفذ سخا مزرعة سخا بمحافظة كفر الشيخ.

- منفذ أبورديس أبوزنيمة سانت كاترين.