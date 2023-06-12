طلاب الثانوية العامة بأسيوط: أسئلة امتحاني الدين والتربية الوطنية كانت مباشرة

سادت حالة من الفرحة والسرور على طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، لسهولة امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، مؤكدين أن الأسئلة كانت مناسبة للوقت المخصص للامتحان.

الأسئلة مناسبة للوقت الزمني المخصص للامتحان

وأكد الطالب محمد مصطفى، طالب بمدرسة الانتصار بمدينة أسيوط سهولة امتحان مادتي التربية الوطنية والدينية، وأنه كان في مستوى الطالب المتوسط، والأسئلة مناسبة للوقت الزمني المحدد للإجابة، وجاءت من كتاب الوزارة، متمنيا أن تكون جميع الامتحانات خلال الفترة المقبلة في متناول الجميع.

«بعبع الثانوية العامة»

وأضاف علي محمد، طالب آخر، أن امتحانات اليوم الأول كانت مبشرة للغاية، وسوف تقضي على كلمة «بعبع الثانوية العامة» الذي كان يرهب الطلاب كل عام، لافتًا إلى أن امتحانات اليوم كانت سهلة ومباشرة وفي متناول جميع الطلاب.

وكثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من تواجدها على أبواب لجان الامتحانات وبمحيط الأسوار، ووضع حواجز حديدية بمحيط اللجان لمنع توقف السيارات ونشر الخدمات الأمنية المتحركة والثابتة.

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن المحافظة استعددت لاستقبال الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة من خلال رفع الاشغالات من محيط لجان الامتحانات ورفع الباعة والقمامة وإنارة أعمدة الإنارة، وتزويد اللجان بالإضاءة الكافية وتوفير مصدر بديل للكهرباء وتزويد اللجان بالمراوح والمبردات للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.