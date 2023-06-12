محافظ الشرقية يبحث مع رئيس القبائل العربية تنظيم مهرجان الخيول 

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، لمناقشة الاستعدادات اللازمة لتنظيم مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة والهجن.

ورحب محافظ الشرقية بزيارة أعضاء المجلس، مشيدًا بدوره ومواقفه المساندة لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها وقيادتها السياسية، مثمنا دور كل الجهات الشريكة التي تقدم خدماتها علي أرض المحافظة وتساهم في تحقيق التعاون والترابط بين مختلف الفئات المصرية.

ريادة الشرقية في سباقات الهجن

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تُعد من المحافظات الرائدة فى سباقات الهجن والخيول العربية الأصيلة، حيث ينتشر بين ربوعها كثير من القبائل البدوية التي تربي وتنتج أعدادا كبيرة من الهجن والخيول ذات الأصول العربية الخالصة، والتي لها دور مهم في دعم صناعة السياحة الصحراوية والرياضية، وذلك من خلال تنظيم وإقامة مهرجانات سباق سنوية على أرضها تجذب أعدادًا كبيرة من محبى الرياضة الصحراوية من الدول العربية.

ومن جانبه، أكد كامل مطر رئيس مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، جاهزية المجلس لدعوة المحافظات الحدودية للمشاركة في مهرجان الشرقية للخيول العربية، لما يمثله من أهمية خاصة فهو يقع علي أرض محافظة الشرقية والتي تعد مهبط كل القبائل العربية، فهي تضم أكثر من 35 قبيلة عربية جميعها قبائل مصرية، إضافة الي قبائل الأمازيغ غير المصرية، وكذلك تضم العائلات ذات الأصول العربية.