أعضاء نادي المناخ يزورون معهد البحوث المائية في كفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، زيارة ميدانية للنشء من أعضاء نادي المناخ بمركز شباب بيلا، ضمن فاعليات الاحتفال باليوم العالمى للبيئة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء المحافظ جمال نور الدين، بهدف توعية الطلاب بقضايا المناخ.

تجربة عملية عن المناخ للنشء

من جانبه ثمن الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، التجربة التي مر بها النشء الصغير والزيارة الميدانية لمعهد البحوث المائية ببرج البرلس، لاكتساب معلومات قيمة ومشاهدة حفريات قديمة والتعرف على أثر تغير المناخ على مر الزمان على تطور الكائنات الحية واندثار كائنات حية مثل الديناصور.

وبدأت الفعاليات بزراعة الأسطح باستخدام زجاجات البلاستيك، وفي ثاني أيامه عقد لقاء حواريًا عن التلوث البيئي وأسبابه والسلبيات الخاصة باستخدام البلاستيك وأخطاره على البيئة، وتضمن جانب من فاعليات الاحتفال محاضرة عن أهمية زراعة الأشجار، وزيارة ميدانية لمشروع تحلية المياه بقرية إبشان.

الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

واختتمت فاعليات الاحتفال باليوم العالمي للبيئة للنشء بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف جيهان حنفي، رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، ومصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، محمد السماحي، مدير إدارة شباب بيلا.