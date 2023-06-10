إبراهيم الزعبي لـ«القاهرة الإخبارية»: الاستثمار وتنوع مصادر الطاقة أبرز الحلول لمواجهة تغير المناخ

قال الدكتور إبراهيم الزعبي، رئيس المجلس العالمي للتغيرات المناخ، إنه مع استمرار الجهود الدولية للتعاون مع مشكلات التغيرات المناخية تستمر دول الشرق الأوسط في القيام بدورها المنوط به من خلال ابتكارات وتنفيذ مبادرات وشركات تهدف إلى تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والمؤسسات في دعم الاستدامة.

الدول المتضررة الأكثر اجتهادًا لمعالجة تأثير المناخ

وأضاف «الزعبي»، خلال لقائه في برنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الدول المتضررة هي الأكثر اجتهادًا لمعالجة تأثير المناخ، وأن الاستثمار وتنويع مصادر الطاقة أبرز حلول التغير المناخي، موضحًا أن مجلس التعاون المناخي يعتمد على القطاعين العام والخاص، ونستهدف زيادة إنتاج الطاقة إلى 100 جيجاوات بحلول 2030.

وأوضح أن المجلس يعمل على التقاط الكربون من الهواء وتخزينه في الأرض، وهدفنا الاستثمار في كفاءة الطاقة، مؤكدًا أن أسبوع أبوظبي للاستدامة، منصة لعرض حلول للتغير المناخي، ووجود منصة لتحقيق الاستدامة هو الطريق إلى cop28، وهناك تنسيق عربي إماراتي في cop28، ونتوقع أن تكون المشاركة بالمؤتمر ضخمة.

cop28 سيكون من أفضل مؤتمرات المناخ

وذكر رئيس المجلس العالمي للتغيرات المناخ، أن cop28 سيكون من أفضل مؤتمرات المناخ في التمويل والحلول، والقطاع الخاص بدأ في ضخ استثماراته بمجال التغير المناخي، وللتغيرات المناخية تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، مؤكدا أن القطاع الخاص بدأ في حلول مبتكرة للمياه والطاقة، وندعو القطاع الخاص للدخول في الاقتصاد المستدام، والسندات الخضراء هي التمويل الرئيسي لمواجهة تغير المناخ.