رئيس البورصة المصرية: تكويد 140 ألف مستثمر جديد في الربع الأول من 2023

أكد رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، أن فريق العمل القائم على صناعة سوق المال، برئاسة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كان أكبر حافز له لقبول منصبه في رئاسة البورصة.

تحقيق الاستقرار بالسوق المصرية

وأضاف رئيس البورصة في تصريحات تلفزيونية، أن الهدف الأساسي بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية هو تحقيق الاستقرار بالسوق المصرية من حيث الإفصاحات الخاصة بالشركات، وأن تكون الدلالات جيدة، وعدم الإخلال بقواعد اللعبة الخاصة بسوق المال.

وعن أهم الأولويات التى عمل عليها منذ توليه المنصب، كشف رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، عن أن البنية الأساسية للسوق كان بها بعض النواقص، وتساءل عن كيف أن البورصة المصرية إلى الآن ليس لديها مقاصة للمشتقات المالية؟.

البورصة تعلن الأسعار الاسترشادية لوثيقة الذهب المباعة عبر موقعها الرسمي

وتطرق «الدكاني» إلى تدشين أول صندوق للاستثمار في الذهب في مصر، وأكد أن الذهب أحد أوجه الاستثمار في مصر والعالم كله، وكشف عن أن البورصة ستعلن عبر موقعها الرسمي الأسعار الاسترشادية لوثيقة الذهب المباعة من خلال الصندوق، بناء على السعر الذي تحدده شركة الوسيط التجاري التي تسعر الوثائق في صندوق الذهب.

أكد رئيس البورصة المصرية، أهمية عملية التخارج الحكومي من الشركات، وشدد على أنه تخارج وليس عملية بيع، وكشف عن أن الفائدة والأهمية من وراء أي برنامج طروحات هو الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبي.

وتابع بأن البورصة المصرية هي بورصة الدولة، وستقدم كل الدعم للدولة التخارج، سواء تمت من خلال الطرح بالبورصة أو من خلال الصفقات الخارجية المباشرة مع المستثمر الاستراتيجي.

وعن نجاحات البورصة المصرية، قال رامي الدكاني، إنه جرى تحقيق نجاحات كبيرة العام الماضي، مع المؤسسات المحلية، إذ كان المتعارف عليه أن سوق البورصة المصرية، 70% منه أفراد، لكن في العام الماضي كان 50% منه مؤسسات، إذ استطاعت البورصة أن تجذب المؤسسات الحكومية لتضع أموالا طائلة في البورصة، وبالتالي تحقيق سيولة مالية كبيرة جدا.

لفت إلى أنه خلال العام الماضي، جرى تكويد 170 ألف مستثمر جديد، وخلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2023، جرى تكويد 140 ألف مستثمر جديد، مؤكدا على تغيير مفهوم أن البورصة للأغنياء فقط، ولكن هي وسيلة استثمار للبسطاء طويلة الأجل.

أرقام البورصة خلال العام الماضي

وكشف رئيس البورصة بالأرقام عن تحسن أداء البورصة خلال العام الماضي، إذ صعدت 22%، ومن أقل نقطة في نهايات يوليو إلى بدايات أغسطس، حتى نهاية العام، صعدت نحو 70%، وتوجد أوراق بعينها صعدت 200%.

وأعرب «الدكاني» عن سعادته بجائزتي اتحاد أسواق المال العربية، وأكد أن البورصة المصرية من أقوى البورصات، إذ تقاس بحجم نشاطها، والبورصة المصرية من أكثر البورصات العربية نشاطا بمعدل الدوران أي كم مرة يجري دوران رأس المال السوقي في العام الواحد، واعتبر أن السوق المصرية نشطة وبها سيولة على الرغم من أننا سوق صغيرى بالقيمة الدولارية مقارنة بالأسواق في المنطقة.

وأشار الى أن البورصة المصرية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد المصري، وتتأثر بكل المعطيات من حولها، وأن الاقتصاد المصري لديه الكثير من التحديات، لكن هناك تكاتف وتعاون ورؤية واضحة من كل الجهات المعنية بالدولة للتغلب على تلك التحديات والنهوض بالاستثمار المصري، وبالتالي بالبورصة لأنها مرآة هذا الاقتصاد.