البورصة المصرية تحقق 19 مليار جنيه مكاسب سوقية في ختام جلسة اليوم

نجحت مؤشرات البورصة المصرية، في الإغلاق على ارتفاع بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وسط مكاسب سوقية بلغت نحو 19 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، في ختام التعاملات بنسبة 1.88% إلى مستوى 17534.59 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.77% عند مستوى 3263.91 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.13%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 1.13%، عند مستوى 4899.03 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 1.84% عند مستوى 3208.95 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 3.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 1.09 مليون سهم، عبر تنفيذ 103.271 ألف صفقة.

رأس المال السوقي

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 19 مليار جنيه، مسجلا في نهاية الجلسة 1.138 تريليون جنيه.