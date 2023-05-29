خبير أسواق مال: البورصة المصرية تمتلك فرصا قوية للنمو والاستثمار

‎قال سامح العزب الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الأوراق المالية، إنّ الاقتصاد المصري يملتك ميزة نسبية لا تتوفر في أغلب الاقتصاديات المنافسة، وهي التنوع والعمق في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والصناعة والنقل واللوجيستيات، والسياحة وقطاع مالي مصرفي وغير مصرفي قوي يمتلك قواعد وأسس ورقابة قوية، صُقلت خلال فترات طويلة، وخبرات تناقلتها الأجيال، مشيرا إلى أنّ أقدم البنوك المصرية يصل عمره منذ التأسيس إلى نحو 125 عامًا، كما أنّ البورصة المصرية من أقدم 5 بورصات في العالم.

البورصة تمتلك فرصًا قوية للنمو والاستثمار

‎وأكد العزب، أنّ البورصة تمتلك فرصًا قوية للنمو والاستثمار، وسوق المال المصري، مشيرًا إلى أنّ مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفع بنسبة بلغت نحو 15%، ورغم الظروف والأزمات الاقتصادية حققت الشركات المدرجة نموًا في الربحية بلغ في المتوسط نحو 30%.

برنامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص

وأشار إلى أنّ البرنامج الطموح للمشاركة بين القطاعين العام والخاص، وطرح الشركات للاكتتاب من خلال البورصة المصرية من شأنه خلق فرصٍ متجددةٍ ومتواصلةٍ في السوق المصرية، إذ تمتلك مصر شركات عامة قوية ذات أصول ضخمة وملاءة مالية قوية، ويتواكب مع ذلك إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طرح 32 شركة في قطاعات البنوك والعقارات واللوجيستيات والكهرباء وغيرها.

تحقيق معدلات نمو تجاوزت 5%

‎وأضاف العزب، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّه على الرغم من الأزمات المتلاحقة عالميا، والتي أثّرت على أغلب دول العالم، فإنّ الاقتصاد المصري استطاع الصمود وتحقيق معدلات نمو تجاوزت 5% كمتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، متوقعًا أنّ العام الحالي سيتجاوز النمو 4%.

وأوضح أنّ الإصلاحات الاقتصادية والمالية مكّنت مصر من الصمود في وجه الأزمات، كما أنّ التوجه الحالي لتعميق وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد سيؤدي إلى مزيد من النمو والتغلب على الأزمات الحالية، مشيرًا إلى أنّ أهم البوادر تمثلت في رئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمجلس الأعلى للاستثمار، الأسبوع الماضي، وإصدار 22 قرارًا تساهم في القضاء على البيروقراطية والمعوقات وتسهيل تأسيس الشركات، وتخفيض الأعباء المالية والضريبية، وتحفيز الاستثمار الخاص المحلي والعالمي الوافد إلى مصر.