لجنة «الثانوية العامة» بأسيوط تنعى معلمين توفيا أثناء مشاركتهما في الامتحانات

نعى عبدالعال فرحات معوض، رئيس لجنة الادارة لامتحان الثانوية العامة بقطاع أسيوط، معلمين تابعين للقطاع، توفيا أثناء مشاركتهما في امتحانات الثانوية العامة بمحافظتي سوهاج والأقصر.

مصرع معلم سقط من قطار

وقال رئيس لجنة الادارة لامتحان الثانوية العامة بقطاع أسيوط، إن عزت فاروق إسكندر توفي في حادث قطار أثناء توجهه لإحدى لجان الثانوية العامة بمحافظة سوهاج، نتيجة سقوطه من القطار قبل توقفه في محطة فرشوط متجها إلى إحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة الشهيد وسام منصور التابعة للإدارة التعليمية بفرشوط محافظة سوهاج.

وفاة معلم في لجنة امتحانات

وأضاف رئيس اللجنة، أن جبريل علي محمد سليمان، توفي أثناء أداء عمله بإحدى لجان الثانوية العامة بمدرسة الثانوية بنات، التابعة لإدارة أرمنت التعليمية بالأقصر، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى الدولي بالأقصر.

وانتظمت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة أسيوط في 89 لجنة موزعة على مستوى المحافظة.