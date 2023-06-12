جينيفر لورانس توضح سبب ارتداء «شبشب» في مهرجان كان: خشيت السقوط

للمرة الأولى تخرج الممثلة الأمريكية جينيفر لورانس للرد على حالة الجدل التي آثارتها خلال الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، مايو الماضي، حيث ظهرت بـ «شبشب» على السجادة الحمراء للمهرجان، مما يخالف قواعد اللبس في المهرجان السينمائي العريق.

جينيفر لورانس: ارتدائي الشبشب ليس له علاقة بالاحتجاج على قواعد اللبس

وقالت جينيفر لورانس في لقاء مع برنامج «Entertainment Tonight» إنها لم تكن على علم بحالة الجدل التي أثيرت بسبب ذلك وأن ارتدائها لـ «الشبشب» ليس له علاقة بالاحتجاج على قواعد اللبس في المهرجان، موضحة: «لم أكن أدلي بتصريح سياسي وليس لدي أي فكرة عن إذا كان نجومًا آخرين ارتدوا أحذية مسطحة أو ساروا حفاة القدمين على السجادة الحمراء احتجاجًا على قواعد اللباس الصارمة الشهيرة في كان».

جينيفر لورانس: خفت من الانزلاق على السلم في مهرجان كان

وتابعت النجمة الأمريكية: «كنت أرتدي الكعب العالي وكان حذائي ضخم للغاية، لكن بعد ذلك نسيت التقاط صورة مع فريق الإنتاج الخاص بي، لذلك كان علينا أن نلتقط صورة أخرى وكنت علم أني سوف أنزلق إذا حاولت النزول وأنا أرتدي الحذاء الذي كان حجمه أكبر من اللازم، لذا استبدلت الكعب بـ حذاء مسطح».