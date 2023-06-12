إجلاء 13 ألف شخص إثر انبعاث رماد وغازات سامة من بركان «مايون» بالفلبين

أجلت السلطات الفلبينية نحو 13 ألف شخص، ما يقرب من 3761 أسرة، يعيشون بالقرب من بركان «مايون»، إلى مراكز الإيواء، بعد انبعاث رماد وغازات سامة من فوهة البركان.

إجلاء 13 ألف شخص إثر ثوران بركان مايون

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي إس - سي بي إن» الفلبينية، اليوم الاثنين، «إن الحمم البركانية والصخور الملتهبة بدأت في السقوط من البركان مساء أمس، وتدفقت إلى الأسفل لمسافة بلغ طولها من 500 إلى 1000 متر من القمة».

إجراءات احترازية لمواجهة بركان مايون

كما وزعت السلطات الفلبينية عبوات غذائية وسلع إغاثة أخرى على الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، بينما يتواجد رجال الشرطة والجنود في المنطقة للحيلولة دون عودة السكان إلى منطقة الخطر الدائمة، التي يبلغ طولها 6 كيلومترات.