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الفلبين ترفع حالة التأهب بسبب بركان «مايون».. يثور خلال ساعات

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ا ش ا
01:00 م | الخميس 08 يونيو 2023
أرشيفية

أرشيفية

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل «فيفولكس»، اليوم، رفع حالة التأهب إلى المستوى الثالث، في ظل توقعات بثوران بركان «مايون»، في غضون أيام أو أسابيع.

بركان «مايون»

وذكرت قناة «إيه بي إس سي بي إن»، الفلبينية أن السلطات أمرت المواطنين المقيمين في دائرة نصف قطرها 6 كيلومترات من فوهة بركان «مايون» بمغادرة المنطقة، والانتقال إلى مناطق أكثر أمانا بسبب خطر الانبعاثات البركانية وتدفقات الحمم البركانية والانهيارات الصخرية والمخاطر الأخرى.

وحث المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل سلطات الطيران المدني على نصح الطيارين بتجنب الطيران بالقرب من قمة البركان نظرا لأن الرماد الناتج عن أي ثوران مفاجئ يمكن أن يشكل خطرا على الطائرات.

 

 

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بقلم ا ش ا