بركان «مايون» يقذف الحمم البركانية وسط استمرار عمليات إجلاء السكان بالفلبين

يعيش سكان المناطق البعيدة نسبيا من بركان «مايون»، في الفلبين حالة من الذعر إثر ثوران البركان وسط توقعات بحدوث انفجار عنيف قد يصل إلى تلك المناطق، ويجبر السكان على إخلاء منازلهم، إذ جرى إجلاء ما لا يقل عن 13 ألف شخص من المناطق المحيطة بالربكان حتى الآن.

In The #Philippines most active #volcano is gently spewing lava down its slopes. More than 12600people have left the mostly from farming communities within a 6km radius of #MayonVolcano’s crater in mandatory evacuations since #volcanic activity increased last week. #Mayon #Alert3 https://t.co/JI7iMkqDrV — MUSTARD SEED (@MAZHAR_ALI) June 12, 2023

ثوران بركان مايون في الفلبين

وقال تيريسيتو باكول، مدير المعهد الفلبيني لعلم البراكين وعلم الزلازل، إنه مع بدء طرد الحمم البركانية ليلة أمس، قامت الدولة بتوسيع المناطق عالية الخطورة حول بركان مايون إذ أنها مستعدة لإجلاء المواطنين إلى ملاجئ الطوارئ، إذا اشتد البركان أكثر في الأيام المقبلة، متوقعا إخلاء عدد كبير من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

Saw this from my window last night (we're like 13km away from this majestic but dangerous beauty) and this will always stun me even if I've seen Mayon Volcano erupt several times already in my lifetime. https://t.co/e1WoFmOW89 — mari ⁷ #2023BTSFESTA (@twsvenbt) June 12, 2023

خروج المواطنين وسط هلع في الفلبين بسبب ثوران بركان مايون

وخرج المواطنون على عجل من منازلهم والمطاعم والمحال التجارية وسط هلع شديد في عاصمة ألباي ليجازبي، على بعد حوالي 14 كم من بركان مايون، بعد أن قذف كمية كبيرة من الحمم البركانية التي استمرت نحو أكثر من أسبوع، وسط تحذيرات عدة من السلطات الفلبينية بثورانه في أي لحظة، حيث وضعت «ألباي» تحت حالة الطوارئ القصوى، يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لشبكة «سي إن بي سي»، لاحظت وكالة علم الزلازل، اندلاع 3 فيضانات سريعة الحركة من الرماد البركاني والصخور والغازات، من فوهة بركان مايون، ما دفعت الدولة للإعلان عن ترتيب البركان في مستوى الإنذار الثالث.

@AFP TIMELAPSE: Philippines' Mayon volcano spews lava.



A rumbling Mount Mayon spews lava from its crater down its slopes. Mayon, about 330 km (205 miles) southeast of the capital Manila, is considered one of the most volatile of the country's 24 active volcanoes pic.twitter.com/TPmOG06gwp — AFP News Agency (@AFP) June 12, 2023

ويشار إلى أن بركان مايون، هو واحد من 24 بركانا نشطا في الفلبين، وثار آخر مرة بعنف في عام 2018، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من القرويين، وفي عام 1814، دفن ثوران مايون قرى بأكملها وخلف نحو أكثر من 1000 قتيل.