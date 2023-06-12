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بركان «مايون» يقذف الحمم البركانية وسط استمرار عمليات إجلاء السكان بالفلبين

كتب:

سارة ثروت
10:30 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
ثوران بركان مايون فى الفلبين

ثوران بركان مايون فى الفلبين

يعيش سكان المناطق البعيدة نسبيا من بركان «مايون»، في الفلبين حالة من الذعر إثر ثوران البركان وسط توقعات بحدوث انفجار عنيف قد يصل إلى تلك المناطق، ويجبر السكان على إخلاء منازلهم، إذ جرى إجلاء ما لا يقل عن 13 ألف شخص من المناطق المحيطة بالربكان حتى الآن.

ثوران بركان مايون في الفلبين 

وقال تيريسيتو باكول، مدير المعهد الفلبيني لعلم البراكين وعلم الزلازل، إنه مع بدء طرد الحمم البركانية ليلة أمس، قامت الدولة بتوسيع المناطق عالية الخطورة حول بركان مايون إذ أنها مستعدة لإجلاء المواطنين إلى ملاجئ الطوارئ، إذا اشتد البركان أكثر في الأيام المقبلة، متوقعا إخلاء عدد كبير من المواطنين خلال الساعات القليلة المقبلة.

خروج المواطنين وسط هلع في الفلبين بسبب ثوران بركان مايون 

وخرج المواطنون على عجل من منازلهم والمطاعم والمحال التجارية وسط هلع شديد في عاصمة ألباي ليجازبي، على بعد حوالي 14 كم من بركان مايون، بعد أن قذف كمية كبيرة من الحمم البركانية التي استمرت نحو أكثر من أسبوع، وسط تحذيرات عدة من السلطات الفلبينية بثورانه في أي لحظة، حيث وضعت «ألباي» تحت حالة الطوارئ القصوى، يوم الجمعة الماضي. 

ووفقا لشبكة «سي إن بي سي»، لاحظت وكالة علم الزلازل، اندلاع 3 فيضانات سريعة الحركة من الرماد البركاني والصخور والغازات، من فوهة بركان مايون، ما دفعت الدولة للإعلان عن ترتيب البركان في مستوى الإنذار الثالث.

ويشار إلى أن بركان مايون، هو واحد من 24 بركانا نشطا في الفلبين، وثار آخر مرة بعنف في عام 2018، مما أدى إلى تشريد عشرات الآلاف من القرويين، وفي عام 1814، دفن ثوران مايون قرى بأكملها وخلف نحو أكثر من 1000 قتيل.

 

 

 

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