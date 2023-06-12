رئيس الأوبرا يفتتح معرض «دروب فنية» للفنان محسن السري غدا

يفتتح الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا في السابعة مساء غدا الثلاثاء بقاعة صلاح طاهر، معرض بعنوان دروب فنية، الذي يستمر حتى 18 يونيو الجاري، للفنان محسن السيد السري الحاصل على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم ديكور، عضو نقابة المهن التمثيلية، عضو نقابة الفنانين التشكيليين.

«دروب فنية» يستمر حتى الأحد 18 يونيو

محسن السيد شارك في العديد من المعارض التشكيلية الجماعية خارج مصر وداخلها، ويعد هذا المعرض ثاني معارضه الفردية، ويضم أعمالا فنية تعبر عن التناغم بين الفن التشكيلي في ديكور المسرح والتليفزيون التي تنفرد بلغة تشكيلية ما بين الرؤية الفنية والتكوينات التصويرية التي تحمل الكثير من المعاني والرموز وبين القيمة والوظيفة، التي تمثلت في مراحل التصميم وتنفيذ العديد من ديكوارت البرامج والمسلسلات التليفزيونية والمسرحية.

المعرض يضم 80 عملا

يضم المعرض نحو 80 عملا فنيا ما بين فن تشكيلي، ديكورات التليفزيون والمسرح، مستخدما خامات مختلفة؛ منها الإكريلك والزيت وغيرها.