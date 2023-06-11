تدشين معرض مصر الدولي للطيران والفضاء.. (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يقدمه الإعلاميان مصطفى كفافي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تدشين معرض مصر الدولي للطيران والفضاء»، ففي إطار حرص القوات المسلحة على إقامة الفعاليات الكبرى والتجمعات الدولية في مجالات الصناعات الدفاعية والعسكرية على الأرض المصرية.

المعرض سينطلق في مايو من العام المقبل بمطار العلمين الدولي

وأعلنت القوات الجوية خلال مؤتمر صحفي عالمي تدشين معرض مصر الدولي للطيران والفضاء في نسخته الأولى، المعرض سينطلق في مايو من العام المقبل بمطار العلمين الدولي في مدينة العلمين الساحلية، ومن جانبه أكد وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي على أهمية مد جسور التعاون ومتابعة آخر ما وصلت إليه التقنيات الحديثة في العديد من المجالات.

تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح

والمعرض تجمع ضخم لكبرى المؤسسات العاملة في مجالات الدفاع والتسليح وتكنولوجيا الفضاء والطيران في العامل بمشاركة أكثر من 250 مؤسسة مشاركة محليا وإقليميا ودوليا.