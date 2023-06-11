افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023 غدا.. «بالقراءة نرتقي»

تفتتح وزارة الثقافة الثقافة القطرية، غدا، معرض الدوحة الدولي للكتاب 2023 في دورته الـ32، والذي يقام بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

ونستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن الدورة:

- تنيظم معرض الدوحة للكتاب في الفترة من 12 إلى 21 يونيو الجاري.

- افتتاح المعرض سيكون غدا الاثنين 12 يونيو 2023.

- تحمل الدورة شعار «بالقراءة نرتقي».

- تحل المملكة العربية السعودية ضيف الشرف؛ لتكون أول دولة عربية تحل ضيف شرف المعرض على امتداد دوراته، وذلك منذ استحداث دولة ضيف الشرف عام 2014.

- تقام على هامش الدورة العديد من الفعاليات المتنوعة تتضمن أنشطة للأطفال وتدشين كتب للمبدعين القطريين والعرب، فضلًا عن إقامة الصالون الثقافي طوال فترة إقامة المعرض.

معرض الدوحة الدولي للكتاب

يُعد معرض الدوحة الدولي للكتاب من أقدم وأكبر معارض الكتب الدولية التي تقام في المنطقة، ويحظى بسمعة طيبة نظرًا للإقبال الكبير من الدول الخليجية والعربية والأجنبية للمشاركة فيه.

كانت الانطلاقة الأولى للمعرض عام 1972، وكان ينظم كل عامين، لكن منذ عام 2002 أصبح يقام كل عام، واكتسب المعرض صبغة دولية بعد نجاحه في استقطاب أكبر وأهم دور النشر في العالم.

ومنذ عام 2010، يختار معرض الدوحة الدولي للكتاب باختيار إحدى الدول؛ لتكون ضيف شرف وكانت البداية في الولايات المتحدة الأمريكية ثم تركيا، إيران، اليابان، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا.