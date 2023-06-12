المتحدث باسم الكنيسة يكشف آخر التطورات الصحية للبابا تواضروس

أكد القمص موسى إبراهيم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الحالة الصحية للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تسير بشكل أفضل.

وقال المتحدث باسم الكنيسة، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ البابا تواضروس يسير على البرنامج العلاجي الموضوع له من قبل الأطباء بدقة، موضحًا أنّ التحسن في تلك الحالات قد يسير ببطء.

وأضاف أنّ البابا تواضروس يقوم خلال تلك الفترة استقبال المقابلات الفردية المحددة سابقًا.

تعرض البابا لوعكة صحية في عيد العنصرة

وكان البابا تواضروس الثاني قد تعرض لوعكة صحية طارئة خلال صلاة قداس عيد حلول الروح القدس في كنج ماريوط، وأجريت لقداسته فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابة قداسته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

تأجيل الاجتماعات الرعوية

وأجل البابا تواضروس، أي اجتماعات رعوية كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا.

كما أجرى البابا خلال زيارته للنمسا مجموعة من الفحوصات العامة، وأكد البابا عقب عودته سلامة تلك الفحوصات.