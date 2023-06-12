أنشطة البابا تواضروس في العدد الجديد من مجلة الكرازة

صدر العدد الجديد من مجلة الكرازة، المجلة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويشرف عليها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ويرأس تحريرها الأنبا ماركوس، أسقف دمياط ورئيس دير القديسة دميانة البراري، وجاء العدد يحمل رقم 21 و22 للسنة 51 لصدور المجلة.

الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر

وحمل غلاف العدد الجديد من المجلة الرسمية، احتفالات الكنيسة القبطية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر الذي ترأسه البابا تواضروس بكنيسة السيدة العذراء بالمعادي يوم الخميس 1 يونيو، وبكنيسة «أبي سرجة» الأثرية بمصر القديمة يوم الأربعاء 31 مايو.

وتناول العدد الجديد من الكرازة، توصيات المجمع المقدس في جلساته الختامية التي عقدت بمركز لوجوس بوادي النطرون برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجاء أبرز تلك التوصيات الاعتراف بـ6 أديرة قبطية في الداخل والخارج واستكمال الجهود لاستعادة دير السلطان.

نشاط البابا تواضروس قبل تعرضه لوعكة صحية

واستعرضت المجلة الرسمية للكنيسة أنشطة البابا تواضروس الأخيرة قبل تعرضه لوعكة صحية خلال صلاة قداس عيد حلول الروح القدس في كنج مريوط، ومنها مؤتمر لقداسة البابا مع وسائل الإعلام القبطية، الاحتفال بعشية عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر في كنيسة أبي سرجة الأثرية بمصر القديمة.

كما صلى البابا تواضروس قداس عيد دخول العائلة المقدسة بكنيسة العذراء بالمعادي، بحضور لفيف من الآباء الكهنة والأساقفة، واستقبل رئيس وزراء فلسطين ورئيس التيار الحكمة العراقي، والتقى مجموعة «Hope» من الولايات المتحدة.

البابا تواضروس يسلم الأنبا سرابيون جزءا من رفات القديسة كاترين

وسلم البابا تواضروس جزء من رفات القديسة كاترين شهيدة الإسكندرية للأنبا سرابيون، مطران لوس أنجلوس، عقب انتهاء اجتماع لجنة المجمع المقدس لشؤون المهجر بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، كما استقبل مجموعة من الشباب القبطي بنيوجيرسي.

وعرضت المجلة عددا من أخبار إيبارشيات الكرازة المرقسية وسيامات ورسامات الشمامسة والكهنة الجدد بالكنائس في الداخل والخارج، إضافة لعدد من المقالات منها للأنبا باخوميوس.