البابا تواضروس الثاني يتعرض لوعكة صحية طارئة.. التهاب في العصب السابع

أصدر المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القمص موسى إبراهيم بيانًا، اليوم، يوضح خلاله إلغاء كافة مقابلات البابا تواضروس الثاني، نتيجة تعرضه لوعكة صحية خلال صلاة قداس عيد العنصرة صباح اليوم، بدير مارمينا بالإسكندرية.

تعرض البابا تواضروس لوعكة صحية

وجاء نص البيان: «صلى قداسة البابا تواضروس الثاني قداس عيد حلول الروح القدس صباح اليوم، في كنج مريوط، تعرض بعده لوعكة صحية طارئة، وأجريت لقداسته فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابة قداسته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي».

إلغاء مقابلات البابا نتيجة تعرضه لوعكة صحية

وتابع القمص موسى إبراهيم: «على هذا سيتم تأجيل أية اجتماعات رعوية للبابا كانت مقررة الأيام المقبلة، مع استمرار المقابلات الفردية المحددة مسبقًا طالبين سرعة الشفاء وكامل الصحة لأبينا وراعينا بشفاعة أمنا العذراء مريم وآبائنا الرسل ومصاف القديسين».