المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية تستقبل الأولى على الإعدادية بكفر الشيخ

استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الاثنين، الطالبة منة الله عماد الحاصلة على المركز الأول في المرحلة الإعدادية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتبني الطالبة تعليميًا، لدعم تفوقها العلمي، وجاء هذا التكليف في إطار الدور الذي تلعبه الأكاديمية من رعاية واحتضان للمواهب الشابة، سواء العلمية أو الثقافية أو الرياضية وغيرها من خلال المبادرة الرئاسية لرعاية الموهوبين والتي كانت قد أطلقتها الأكاديمية في مايو الماضي.

ورحبت الدكتورة رشا راغب بالطالبة منة الله، معربةً عن فخرها بتفوقها واجتهادها رغم الظروف والعقبات التي تواجهها والتي لم تمنعها من مواصلة تحقيق هدفها وحلمها من أجل الوصول إلى وجهتها المنشودة وهي الالتحاق في كلية الطب.

كما شددت راغب على أن الرئيس السيسي يبدي اهتماما خاصا بالشباب، فهم دائمًا في مقدمة الملفات التي يوليها اهتمامًا بالغا؛ إيمانا بأن شباب مصر هم ثروتها الحقيقية.

وفي وقت سابق، أُصدرت كلًا من الأكاديمية الوطنية للتدريب ومؤسسة «حياة كريمة» بيانًا صحفيًا مشتركًا عن التزامهم بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للطالبة المتفوقة في كافة مراحلها التعليمية القادمة حتى تخرجها في الجامعة؛ في إطار المبادرة الرئاسية لتبني الموهوبين والتي كانت قد أطلقتها الأكاديمية مؤخرًا؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت الأكاديمية، إنه للمزيد من المعلومات برجاء التواصل على الإيميل المخصص وهو: communication@nta.eg