«الليلة كبيرة» يعيد علاء عوض لـ«شنكل ابن شناكل»

حل الفنان علاء عوض ضيفا على أسرة مسلسل «الليلة كبيرة» وصوَّر عددا من المشاهد في الديكور الداخلي للعمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

علاء عوض يقدم شخصية شنكل

‎قدم علاء عوض خلال أحداث العمل شخصية شنكل ابن شناكل التي سبق وقدمها من قبل في فيلم مستر كاراتيه الذي شارك في بطولته مع النجم الراحل أحمد زكي.

‎حرص مخرج العمل وسام المدني ومؤلفو العمل إسلام المدني ومحمد عباس وعاصم الأبيض على تقديم شخصية شنكل ابن شناكل بشكل كوميدي مختلف ومميز خلال أحداث العمل.

الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف

‎يشار إلى أن مسلسل الليلة كبيرة من تأليف ورشة حروف (إسلام المدني، محمد عباس، عاصم الأبيض) ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم هالة فاخر ومحسن منصور وحجاج عبدالعظيم ومحمد طعيمة وعبدالرحمن ظاظا ولؤي شوكت وأحمد التهامي ومدحت تيخا وساندي مراد ونشوى بلال ومنى جاد وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن ومدير تصوير عزمي الرحماني وديكور ياسر الحسيني وموسيقى شهاب عزت وأزياء منى الزرقاني، وأدار الإنتاج محمد على ميشو ومحمد عوض وكريم الشرقاوي وأحمد حلمي وإنتاج شركة إكسليفون وأشرف على الإنتاج عوض ماهر.