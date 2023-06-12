أبطال مسلسل «ريفو» ضيوف صاحبة السعادة اليوم على شاشة «DMC»

تستضيف الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، أبطال مسلسل «ريفو» اليوم ببرنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع عبر شاشة قناة «DMC»، وذلك قبل أيام من طرح الجزء الثاني من العمل على منصة «watch it».

وحرص الفنان صدقي صخر أحد أبطال مسلسل ريفو، على التروّيج لحلقتهم مع إسعاد يونس، إذ نشر مجموعة صور من كواليس تصوير الحلقة، وعلق عليها: «حاولنا والله نعمل Duck face استنونا يوم الاثنين على DMC».

وكانت إسعاد يونس شوقت الجمهور، للحلقة عن طريق نشر صورتين، تجمعها مع أبطال المسلسل، وقامت بإخفاء وجوهم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت: «يا ترى مين ضيوف الحلقة الجاية؟ صاحبة السعادة».

تفاصيل مسلسل «ريفو»

وكان الجزء الأول من مسلسل «ريفو» تدور أحداثه حول سعى مريم لاكتشاف حقيقة علاقة والدها بفرقة ريڤو الموسيقية وهي إحدى الفريق الشهيرة بالتسعينات، وبمرور الوقت تكتشف مريم ما أخفاه والدها من أسرار.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أمير عيد، وملك الحسيني، وتامر هاشم، وصدقي صخر، وسارة عبدالرحمن، وركين سعد، وعمرو جمال، وحسن أبو الروس، ومحمد المولي، وهشام الشاذلي، ومينا النجار، وحسام حسني.