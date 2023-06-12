محافظ كفر الشيخ: زراعة 200 ألف شجرة بالميادين والشوارع ومراكز الشباب

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال التطوير التي تشهدها ميادين وأحياء مدينة كفر الشيخ، إضافة لأعمال التطوير التي يشهدها ميدان النصر، من تشجير وتركيب بلاط إنترلوك، وفرد النجيلة بالميدان، إضافة لأعمال توسعة ورصف الطرق المتعددة، واستكمال المحاور الجديدة.

زراعة أشجار في كفر الشيخ

كما تابع محافظ كفر الشيخ، أعمال زراعة الأشجارالمثمرة بالميادين ومراكز الشباب وبعدد من القرى، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مؤكدا زراعة 200 ألف شجرة مثمرة بالميادين والشوارع وبالمدارس ومراكز الشباب وبعدد من المستشفيات، وجار زراعة 25 ألف شجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، من بين 225 ألف شجرة وردت للمحافظة، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون شجرة.

مشروعات تبطين الترع

كما تفقد محافظ كفر الشيخ أعمال تبطين ترعتي ميت يزيد والشاكرية، وتابع أعمال التبطين التي تشهدها قرى ومراكز المحافظة، مؤكدا أنه جرى تبطين 398 كيلومتر ترع، وجار تبطين 128 ترعة، تبلغ مساحتها 577.31 كيلو، وذلك بما يخدم قطاع كبير من المواطنين في كفر الشيخ.