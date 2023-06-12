التحالف الوطني للعمل الأهلي يوقع بروتوكولات تعاون جديدة بين كياناته

وقع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بروتوكولات تعاون جديدة مع مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان ومؤسسة أبو هشيمة الخير بهدف دعم 1200 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي محافظة بني سويف خلال 6 أشهر بميزانية إجمالية بلغت نحو 45 مليون جنيه فضلًا عن تقديم الدعم الغذائي لنحو 3000 مستحق شهريًا.

توجيهات الرئيس السيسي

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال المؤتمر الأول للتحالف الوطني بضرورة تكثيف الجهود لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية مع التركيز على المناطق النائية، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لاستكمال مستهدفات مبادرة 600 ألف باب رزق لدعم الأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية وذلك لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من متسهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

بروتوكول تعاون مع حياة كريمة ومصر الخير

وشهد التحالف الوطني أيضًا توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة مصر الخير، لفك كرب الغارمين وتمكينهم اجتماعياً واقتصادياً من خلال إعداد برامج تدريبية وتقديم خدمات التوجيه والإرشاد وتوفير فرص عمل، فضلاً عن التوعية بأسباب ظاهرة الغرم بالمجتمع المصري وطرق القضاء عليها من خلال تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر والتوعية بخطورة إيصال الأمانة والاقتراض الاستهلاكي.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق فى شهر مارس 2022 ، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية وتعليمية وعمرانية، وغيرها بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري.

الجدير بالذكر أنه بموجب البروتوكول ستتعاون المؤسسات الثلاث، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجا، وتمكينهم على المستوى الاقتصادي، بتوزيع 200 مشروع اقتصادي، و3 أطنان لحوم، و3 آلاف كرتونة غذائية، على الأسر الأولى بالرعاية في محافظة بني سويف.