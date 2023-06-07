التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق المرحلة الثانية لمبادرة ازرع من المنيا

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المؤتمر الجماهيري الأولي في محافظة المنيا، الذي شهد إطلاق المرحلة الثانية، من مبادرة ازرع، التي تنطلق بشكل تشاركي بين عدد من الجهات، وهي مؤسسات المجتمع المدني من ناحية، والحكومات والتعاونيات الزراعية من ناحية أخرى.

مبادرة ازرع

وعلى هامش المؤتمر، وضمن المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع»، قام التحالف الوطني، بتنظيم ورشة عمل اهتمت بمناقشة مسألة التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي بشكل عام، إضافة إلى مسألة تنمية صغار المزارعين وتحسين الإنتاجية الزراعية.

حضور كبير

الدكتورة نهى طلعت عبد القوي أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، أكدت في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع»، وإعلان نتائج المبادرة، أن هذا المؤتمر يعد في غاية الأهمية، خاصة أنه انطلق من النقطة التي شهدت انطلاق المبادرة، وهي محافظة المنيا.

وأوضحت أن أعداد المشاركين في المؤتمر الجماهيري الأول للتحالف الوطني في محافظة المنيا كانت كبيرة، وأن الأهالي لم يمنعهم الطقس السيئ، وشاركوا بأعداد كبيرة، كما أنهم تحملوا أعباء السفر.

جدير بالذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، كان قد انطلق في مارس من العام الماضي، بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2022، عاما للمجتمع المدني.