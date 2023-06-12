أسعار صكوك الأضاحي 2023 البلدي والمستورد في 4 جهات حكومية

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يحرص المسلمون على شراء الأضحية، ولذلك تطرح كل جهة حكومية أسعارا مختلفة من صكوك الأضحية، تيسرا على المواطنين، ولتوفير الأضحية بأسعار مناسبة لهم.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير، أسعار صكوك الأضحية 2023 في أكثر من جهة مختلفة.

أسعار صكوك الأضحية في وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف عن أسعار صك الأضحية 2023 المستوردة، إذ يبلغ قيمة الصك 5000 جنيه، بينما صك الأضحية البلدي يبلغ 8000 جنيه.

صك الأضحية في حياة كريمة

وطرحت مؤسسة حياة كريمة، صك الأضحية البلدي بجودة عالية من مزارعها بسعر 7900 جنيه، كما تتولى «حياة كريمة» مهمة الذبح وتوزيع الأضحية على الأسر المستحقة في موعدها.

صك الأضحية في بنك الطعام

حدد بنك الطعام المصري أسعار صكوك حملة الأضاحي التي دشنها تحت عنوان «أسسنا الصك ووصلنا خيره لأبعد حد»، على أن يكون أسعارها 7750 جنيها للصك البلدي، والمستورد 4950 جنيها، بينما صك لوم الصدقات 600 جنيه، ويتم توزيعها في مختلف محافظات مصر.

صك الأضحية في جمعية صناع الخير

أعلنت جمعية صناع الخير عن أسعار صكوك الأضاحي لموسم عيد الأضحى 2023، في اللحوم «بقري، جاموسي وضاني»، على أن يكون البقري بـ7500 جنيه، ومقدم 2500 جنيه، وقسط شهري 500 جنيه.

أما الصك الجاموسي بقيمة 7000 جنيه، ومقدم 2000 جنيه، وقسط شهري 500 جنيه، بينما صك أضحية الخروف 8000 جنيه، بمقدم 300 جنيه، وقسط شهري 500 جنيه.

صك الأضحية في جمعية الأورمان

جاء سعر صك الخرفان من جمعية الأورمان الصغير بمقدم 1170 جنيها وقسط شهري 330 جنيها، والمستورد الكبير بمقدم 1300 جنيه وقسط شهري 400 جنيه، والبلدي بمقدم 1500 جنيه وقسط شهري 600 جنيه.

أما سعر صك العجول للمستورد الصغير بمقدم 8190 جنيها وقسط شهري 2310 جنيهات، بينما المستورد الكبير بمقدم 9100 جنيه وقسط شهري 2800 جنيه، والبلدي بمقدم 10.500 جنيه وقسط 4.200 جنيه شهريا.