تعرف على أسعار صكوك الأضاحي 2023

يحرص الكثير من المسلمين على ذبح الذبائح خلال عيد الأضحى المبارك كونها سنة نبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وباعتبارها فرصة للتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة وتساءل البعض عن أسعار صكوك الأضاحي 2023 الذي يفصلنا عن استقباله أسابيع معدودة من الآن.

أسعار صكوك الأضاحي 2023

وتسرد «الوطن» خلال السطور الآتية، أسعار صكوك عيد الأضحى المبارك 2023 وفقا لما أعلنت عنه وزارة الأوقاف في بيان لها، حيث أكدت الوزارة في بيانها، أن أسعار صكوك عيد الأضحى لعام 2023 يختلف من الصك المستورد والصك البلدي، موضحا أنه يبلغ سعر الصك المستورد خمسة آلاف جنيه وسعر الصك البلدي ثمانية آلاف جنيه.

صكوك عيد الأضحى

وأوضحت الوزارة في إعلانها عن أسعار صكوك عيد الأضحى 2023 لمن يريد الصك المستورد فعليه دفع الخمسة آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 2500 جنيه.

وتابعت الوزارة في بيانها لمن أراد شراء صك بلدي عليه دفع الثمانية آلاف جنيه عبر الحسابات البنكية المخصصة لذلك أو البريد المصري أو خدمة فوري على النحو الموضح أدناه أو الحصول على إيصالين قيمة كل إيصال 4000 جنيه.

كما أكدت وزارة الأوقاف أن من يريد أن يسهم في توفير اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال صكوك الإطعام فله ما يشاء من الصكوك بقيمة: 300 جنيه أو 2500 جنيه أو 4000 جنيه، أو التبرع بما يشاء من مبالغ عبر الحسابات الموضحة أدناه أو من خلال خدمة فوري.

طريقة المشاركة في صكوك أضاحي الأوقاف

وعن طرق المشاركة في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف عبر أرقام الحسابات التالية : البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9 وبنك مصر حساب رقم : 1400001009999999 والبنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014 والبنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006 والبريد المصري حساب رقم : 0163600034039818‏أو من خلال خدمة فوري دهب أو اتصل أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 01146702020 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت.