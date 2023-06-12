ضبط 852 طن قمح داخل مخازن قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

تمكنت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، برئاسة المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بالاشتراك مع مباحث التموين بقيادة العميد حازم عاطف، رئيس المباحث، من ضبط 852 طن قمح داخل مخازن بمراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، بغرض بيعها في السوق السوداء.

مواجهة السوق السوداء

وقال المحاسب ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، في بيان، إن المديرية بالاشتراك مع مباحث التموين تمكنت من ضبط 852 طن قمح محلي داخل مخازن بناحية مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، وذلك بقصد حجبها عن التوريد للمطاحن الحكومية وبيعها بالسوق السوداء، موضحا أن الحملة تمت بالاشتراك مع إدارات تموين مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط ومأموري الضبط القضائي بالمديرية محمد خلف أبوسليم وأحمد عبد الهادي وأمجد فرح نسيم.

حملات يومية لضبط المخالفين

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن الحملات تأتي وفقا لتوجيهات الدكتور علي مصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لضبط المخازن التي تقوم بحجب وتخزين القمح المحلي بغرض بيعه في السوق السوداء ومنع توريده للمطاحن الحكومية، موضحا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتحفظ على المضبوطات، مشيرًا أن الحملات التموينية مستمرة يوميا لمواجهة السوق السوداء ومواجهة المتلاعبين في السلع الاستراتيجية.