كيفية الاستفادة من مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.. «الصحة» توضح

مبادرات صحية عديدة أطلقها رئيس الجمهورية للحفاظ على صحة المصريين، الكثير منها يقدم خدماتها بشكل مجاني للمواطنين، والبعض الآخر بتكلفة رمزية، ومن بين تلك المبادرات، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

إجراءات الاستفادة من مبادرة الكشف على الأورام السرطانية

وأوضحت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه للاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، باتباع الطرق الآتية:

- التوجه إلى الوحدة الصحية، وملء استبان إلكتروني للإجابة على الأسئلة حول عوامل الخطورة التي تسبب الأورام التي تشملها المبادرة.

- يجري معرفة المستهدف الكشف عنه لدى المواطن، من خلال الإجابة على الاستبيان.

- إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية، في حالة سلبية الفحص.

- إحالة المريض إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، في حال إيجابية الفحص لعمل الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة.

مواعيد الكشف عن الأورام السرطانية بالوحدات الصحية

مواعيد عمل مبادرات وزارة الصحة ومواعيد الوحدات الصحية، تكون يوميًا ما عدا الجمعة، من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً، حيث تستهدف المبادرة المواطنين من سن 18 عاما، ويتم فيها الكشف عن أورام الرئة والبروستاتا والقولون وعنق الرحم.

المرحلة الأولى من مبادرة الكشف على الأورام السرطانية

وأطلقت وزارة الصحة المرحلة الأولى من المبادرة في 9 محافظات وهي: الإسكندرية، الفيوم، البحيرة، القليوبية، مطروح، أسيوط، دمياط، بورسعيد، جنوب سيناء.

مبادرات رئاسية للحفاظ على سلامة المواطنين

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية «100 مليون صحة».