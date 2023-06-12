ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الملح بشكل نهائي؟.. «الصحة» تجيب

كشفت وزارة الصحة والسكان، الأعراض التي تحدث للجسم عند التوقف عن تناول الملح بشكل نهائي، قائلة: «يتسبب الملح في إعاقة حرق الدهون في الجسم، والتوقف عن تناول الملح يعمل على تعزيز عملية الحرق وفقدان الوزن».

وأشارت إلى أن التوقف عن تناول الملح هو توقف عن تناول مأكولات غير صحية للجسم، وبالتالي الوقاية من الأمراض المزمنة كالقلب والكلى والضغط.

ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الملح نهائيا؟

وتابعت «الصحة» في تقرير رسمي: عند التوقف عن تناول الملح، يساعد الشخص على خسارة الوزن بشكل أسرع، لافتة إلى أن هناك خطأ متنشر بين المواطنين وهو وضع الملح على جميع الأطعمة، وهذا أمر خطأ ليس كل الأطعمة تحتاج إلى وضع الملح عليها.

وأضافت وزارة الصحة، يمكن تفادي 2.5 مليون حالة وفاة حول العالم سنويا في حالة واحدة وهى تقليل استهلاك الملح عالميا إلى الكمية الموصى بها من خلال منظمة الصحة العالمية، وعن الكمية الموصى بها أوضحت وزارة الصحة والسكان أنها تصل الى أقل من 5 جرامات من الملح يوميا يوضع على الأطعمة التي تحتاج إلى ذلك وتشمل الملح المستخدم في طهي وتتبيل الطعام.

مخاطر الإسراف في تناول الملح

واستعرضت وزارة الصحة مخاطر الإسراف في تناول وضع الملح على الأطعمة وجاءت على النحو التالي:

- يزيد فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم

- الإسراف في تناول الملح من الأسباب التي تؤدي للإصابة بالقلب والكلى والكبد

وطالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاعتدال في تناول وضع الملح على الطعام أو التوقف عنه ووضع الكمية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.