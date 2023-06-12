أستاذ نساء وتوليد لـقناة الناس: ركائز الصحة الإنجابية للمرأة تبدأ من التوعية

قال الدكتور حسام الشنوفي، أستاذ النساء والتوليد بطب قصر العيني، إنَّ مفهوم الصحة الإنجابية بالنسبة للمرأة يتمحور حول الاهتمام بالجزء النفسي والبدني والاجتماعي، وبما يؤهلها للإنجاب بصحة جيدة وللطفل.

«الشنوفي»: اهتمام المرأة بصحتها أهم ركائز الصحة الإنجابية

وأضاف «الشنوفي» خلال استضافته ببرنامج «البيت» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ قدرة المرأة على التكاثر أو الإنجاب خلال فترة ما قبل الزواج والحمل وما بعد الحمل من أهم ركائز الصحة الإنجابية والتي تحتاج للكثير من التوعية بأهميتها، موضحاً دور المعرفة في نشر ثقافة الصحة الإنجابية.

الرعاية الطبية وأهميتها في اكتمال الصحة البدنية والنفسية للمرأة

تابع أستاذ النساء والتوليد، أنَّ معرفة اكتمال الصحة البدنية والنفسية والعقلية عند المرأة يتطلب الرعاية الطبية المتكاملة والشاملة وأهداف للصحة العامة وطب المجتمع، قائلاً: «كل امرأة لديها توعية بالأهداف التي تحتاج الوصول إليها والعوامل التي تنذرها وتتطلب القلق بشأنها عند ملاحظتها في نفسها وتطلب الدعم والمشورة الطبية».