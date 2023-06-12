موقع وزارة الصحة لحجز الكشف الطبي واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

حرصت الدولة على إتاحة بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، في إطار الخدمات المتعددة التي تقدمها لهذه الفئة من الموطنين لتلبية احتياجاتهم وتسهيل الأمور الحياتية لهم، من خلال موقع وزارة الصحة لحجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة.

موقع وزارة الصحة كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة

وتستعرض «الوطن»، معلومات عن موقع وزارة الصحة لحجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة، وهي إحدى الخطوات المهمة التي يستوجب على ذوي الهمم معرفتها للحصول على البطاقة والاستفادة من التيسيرات والخدمات التي توفرها الدولة لهم.

- الدخول على موقع وزارة الصحة لحجز الكشف الطبي من خلال هذا الرابط.

- إدخال كافة البيانات المطلوبة.

- الضغط على حفظ البيانات.

- ستصلك رسالة نصية بموعد ومكان الكشف الطبي.

الفئات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة

- أصحاب الإعاقات السمعية.

- أصحاب الإعاقات البصرية.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم».

- أمراض الدم المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعوق إدراك الطفل.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة

- الإعفاء الجمركي على السيارات المخصصة لهم.

- الحق في التعيين بنسبة 5%.

- خصومات على تذاكر وسائل النقل والمواصلات المختلفة.

- خصومات على اشتراكات الأندية الرياضية.