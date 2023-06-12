تنظيم ورشة عمل عن إعداد الخطط السكانية للبحيرة في مكتبة مصر العامة بدمنهور

نظم فرع المجلس القومي للسكان بالبحيرة، ورشة عمل على مدار يومي الأحد والاثنين، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، بعنوان إعداد الخطط السكانية للمحافظة.

ورشة المجلس القومي للسكان في البحيرة

وحاضر في ورشة العمل الدكتورة سحر يوسف، مدير الإدارة المركزية للتخطيط بالأمانة الفنية للمجلس القومي للسكان، والدكتور صالح إبراهيم، مدير عام المجلس القومي للسكان بالبحيرة.

وشارك في ورشة العمل كل الجهات الشريكة في العمل السكاني بالمحافظة «حكومي وأهلي» لتقديم الدعم الفني لكافة الجهات وتحقيق المستهدفات التنموية وتحسين الخصائص السكانية ومؤشرات المحافظة، كما جرى تنفيذ ورش عن كيفية عمل الخطط السكانية في ظل توجهات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية من خلال تحقيق 5 محاور رئيسية.

محاور ورشة المجلس القومي للسكان في البحيرة

وتضمنت محاور ورشة المجلس القومي ما يلي:

1- خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

2- الشباب والمراهقين.

3- التعليم.

4- المعرفة والوعي المجتمعي.

5- تمكين المرأة.

يأتي ذلك بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن البحراوي، والمساهمة في تحديد أولوياته وإشباع احتياجاته، وخرجت الورشة بعدة توصيات، أهمها وضع أهداف واقعية تتناسب مع طبيعة المحافظة واحتياجات المواطن البحراوي، وكذا الأنشطة التي تحقق تلك الأهداف.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، وفي إطار استعدادات المجلس القومي للسكان لإصدار الخطة السكانية السنوية للمحافظة 2023 - 2024.