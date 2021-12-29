سكرتير عام قنا يترأس اجتماعا تنسيقيا لمتابعة محاور الخطة السكانية
كتب:
رجب آدم
11:08 ص | الأربعاء 29 ديسمبر 2021
الاجتماع
ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة محاور الخطة السكانية بالمحافظة، وما تم تنفيذه طبقا لأهداف الخطة الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك في إطار اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحل المشكلة السكانية، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف القضية.
الطيبي: المشكلة السكانية تحد كبير
وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن القضية السكانية تعدُ واحدة من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي تؤثر بالسلب على تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، مشيرًا إلى أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا في إحداث تنمية حقيقية وشاملة ومستدامة في صعيد مصر، حيث تحظى محافظة قنا بالدعم الكامل من أجل تحسين المؤشرات المؤثرة في القضية السكانية الممثلة في معدلات المواليد، والحد من البطالة، ورفع الوعي الثقافي المجتمعي، وذلك بهدف القضاء على مشكلة الزيادة السكانية.
وضع تقارير واقعية للمشكلة السكانية
وأضاف «الطيبي»، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أكد ضرورة إعداد تقارير واقعية لمتابعة المؤشرات السكانية بأسلوب علمي يضمن الوصول بمعدلات الأداء إلى أقصي مستوى ممكن، والعمل على تحليل المشكلات المرتبطة بالنمو السكاني، لمساعدة متخذي القرار في اتخاذ خطوات إيجابية تساهم في حل القضية السكانية، والسيطرة على الارتفاع الملحوظ في معدلات الزيادة السكانية، للوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطن.
يذكر أن الاستراتيجية القومية للسكان تقوم على خمسة محاور، هي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والشباب وصحة المراهقين، وتمكين المرأة، والإعلام، والتعليم، والتي تهدف جميعها إلى خفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال زيادة نسبة التعليم، والمشاركة المجتمعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة، والتغلب على عمالة الأطفال، ومنع الزواج المبكر من خلال محاربة الموروثات الخاطئة وتحسين البيئة المعيشية للأسرة، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة من خلال التعليم والعمل، وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرة، وتنمية الريف.