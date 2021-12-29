سكرتير عام قنا يترأس اجتماعا تنسيقيا لمتابعة محاور الخطة السكانية

ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة محاور الخطة السكانية بالمحافظة، وما تم تنفيذه طبقا لأهداف الخطة الاستراتيجية القومية للسكان، وذلك في إطار اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لحل المشكلة السكانية، بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بملف القضية.

الطيبي: المشكلة السكانية تحد كبير

وأوضح السكرتير العام لمحافظة قنا، أن القضية السكانية تعدُ واحدة من أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، والتي تؤثر بالسلب على تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والخدمية، مشيرًا إلى أن الدولة والقيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا في إحداث تنمية حقيقية وشاملة ومستدامة في صعيد مصر، حيث تحظى محافظة قنا بالدعم الكامل من أجل تحسين المؤشرات المؤثرة في القضية السكانية الممثلة في معدلات المواليد، والحد من البطالة، ورفع الوعي الثقافي المجتمعي، وذلك بهدف القضاء على مشكلة الزيادة السكانية.

وضع تقارير واقعية للمشكلة السكانية

وأضاف «الطيبي»، أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أكد ضرورة إعداد تقارير واقعية لمتابعة المؤشرات السكانية بأسلوب علمي يضمن الوصول بمعدلات الأداء إلى أقصي مستوى ممكن، والعمل على تحليل المشكلات المرتبطة بالنمو السكاني، لمساعدة متخذي القرار في اتخاذ خطوات إيجابية تساهم في حل القضية السكانية، والسيطرة على الارتفاع الملحوظ في معدلات الزيادة السكانية، للوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطن.

يذكر أن الاستراتيجية القومية للسكان تقوم على خمسة محاور، هي تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والشباب وصحة المراهقين، وتمكين المرأة، والإعلام، والتعليم، والتي تهدف جميعها إلى خفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال زيادة نسبة التعليم، والمشاركة المجتمعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة، والتغلب على عمالة الأطفال، ومنع الزواج المبكر من خلال محاربة الموروثات الخاطئة وتحسين البيئة المعيشية للأسرة، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة من خلال التعليم والعمل، وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرة، وتنمية الريف.