مصرع شاب غرقا بترعة الشيخ زايد في البحيرة

لقى شاب مصرعه غرقاً داخل ترعه الشيخ زايد أمام قرية صلاح العبد بمدينة النوبارية، بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضرًا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

غرق شاب في البحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة النوبارية يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه بترعة الشيخ زايد أمام قرية صلاح العبد بنطاق دائرة شرطة المركز وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الشاب الغريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة وتبين أنها لشاب يدعى«سعد.ش.س» 24 سنة، مقيم عزبة عكاشة بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وحفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.